Milano, uomo investito e ucciso da un tram in viale Fulvio Testi

Un uomo è stato investito e ucciso ieri sera a Milano da un tram mentre il mezzo pubblico stava viaggiando su viale Fulvio Testi, all'altezza di via Bignami, verso Cinisello Balsamo. La vittima è un uomo che, secondo quanto spiegato dall'Atm, l'Azienda dei trasporti milanesi, intorno alle 19.30 stava attraversando la strada all'interno della corsia riservata al tram e non stava camminando sulle strisce pedonali o su percorsi per i pedoni. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, tuttavia, è al lavoro la polizia locale, che ha effettuato i rilievi. Il conducente del mezzo non è rimasto ferito, ma ha riportato un forte choc. Sempre a Milano, questa volta in via Novara, una donna di 57 anni e uomo di 77 sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un'auto mentre si trovavano alla pensilina dell'autobus.

Il luogo dell'incidente (Agenzia Fotogramma)