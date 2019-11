Inaugurato a Milano il nuovo complesso dell'università Bocconi che si estende sui 35.000 metri quadrati dell'ex Centrale del Latte. Alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico, in cui sono stati anche annunciati un corso di laurea triennale in inglese in 'Mathematical and computing sciences for artificial intellifence' e una piattaforma per le imprese, era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mattarella: "La formazione crei antidoto all'odio"

La formazione "deve suscitare spirito critico e senso di responsabilità che sono i veri antidoti a odio e pregiudizio", ha spiegato Mattarella durante la cerimonia, rifacendosi a quanto detto dal presidente dell'Ateneo, Mario Monti. Poi ha ringraziato la senatrice a vita Liliana Segre per i suoi stimoli a "non rimanere inerti" davanti all'odio e al pregiudizio.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Bocconi di Milano (Agenzia Fotogramma)

L'inaugurazione del nuovo complesso

Il nuovo complesso consente al campus urbano di arrivare a coprire 90.000 metri quadrati, tra cui i 35.000 dell’ex Centrale del Latte, per un totale di 350.000 metri quadrati di superficie calpestabile, 84.000 dei quali nella nuova area. All'inaugurazione, oltre al presidente della Repubblica, erano presenti anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Rettore della Bocconi, Gianmario Verona, il consigliere delegato, Riccardo Taranto, il presidente dell’università, Mario Monti e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Il campus

Gli edifici del nuovo campus, dalle linee flessuose e caratterizzati da trasparenze che esaltano il concetto di apertura, sono stati progettati dallo studio giapponese SANAA di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa. Le opere, oltre alla residenza studentesca già funzionante da agosto 2018, comprendono 17.000mq di verde aperti al pubblico dal prossimo gennaio nelle ore diurne, così come sarà aperto al pubblico il centro sportivo polifunzionale, operativo dal prossimo anno accademico, con due piscine, una delle quali olimpica, da 50 metri, un’area fitness, un’arena sportiva con campo da basket/pallavolo e una running track al coperto. Nel nuovo campus, SDA Bocconi riunisce le proprie attività in un unico complesso, fatto di quattro edifici all’avanguardia in termini di sostenibilità, che garantiscono autosufficienza energetica su base annua, assenza di emissioni nocive e pompe di calore e gruppi frigoriferi alimentati ad acqua senza consumo fisico della stessa. Le coperture degli edifici sono dotate di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, che producono oltre 1.200 kW di potenza nominale.

Il nuovo complesso del campus urbano della Bocconi (ANSA)

Le novità dell'anno accademico

Con l’anno accademico 2020-2021 la Bocconi lancia il nuovo Bachelor of Science in Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence, una laurea triennale in inglese che si propone di formare un nuovo tipo di laureato con un background metodologico rigoroso, innovativo e senza barriere disciplinari, capace di capire come e perché funzionano i migliori strumenti di intelligenza artificiale e in grado di idearne di nuovi. Apre, inoltre, Bocconi for Innovation (B4i), una nuova piattaforma che avrà il triplice ruolo di pre-acceleratore, acceleratore di imprese e luogo di sviluppo della corporate entrepreneurship, ossia dell’imprenditoria interna alle aziende. In qualità di acceleratore, B4i ospiterà a regime fino a 30 startup l’anno. La prima Bocconi for Innovation Startup Call, per trovare le prime dieci imprese da far sviluppare, è già aperta e si chiuderà il 6 gennaio 2020. Una volta selezionati in base all’innovatività dell’idea imprenditoriale e alla qualità del business model, i progetti riceveranno un sostegno economico di 30 mila euro e saranno ammessi gratuitamente a un percorso di accelerazione della durata di quattro mesi.