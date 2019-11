La notte scorsa un ragazzo di 35 anni, Graziano Totis, è morto in un incidente stradale, avvenuto lungo l'A4 all'altezza del casello di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, in direzione di Brescia. Da quanto appreso, nello schianto sono rimasti coinvolti l'auto della vittima - una Dacia Duster - e un furgone, un Wolkswagen Caravel. Nell'incidente sono rimasti feriti il conducente del furgone, un uomo di 39 anni, e il passeggero di 30 anni. Sul luogo sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 2/o tronco di Milano di Autostrade per l'Italia per gli accertamenti del caso.

Data ultima modifica 25 novembre 2019 ore 10:27