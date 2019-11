Incendio in un appartamento a Milano: tre feriti, uno gravissimo

Tre persone sono rimaste ferite, una molto gravemente, in un incendio scoppiato in un appartamento a Milano nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.15, in via Amedeo. Secondo quanto riferito dal 118 e dalla polizia, giunti sul posto, le fiamme si sono propagate in un'abitazione già al centro di proteste da parte dei condomini del palazzo, noto per il via vai di prostitute. Secondo le prime ipotesi, le cause potrebbero essere di natura accidentale. Tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili. L'episodio è avvenuto a poche ore dalla morte di due fidanzati, deceduti, sempre a Milano, a causa di un incendio scoppiato nella loro mansarda.

I feriti

Un uomo di 65 anni è stato portato in codice rosso, in condizioni disperate, alla clinica Città Studi mentre un 49enne, con ustioni di primo e secondo grado a volto e mani, è stato portato in giallo a Niguarda in prognosi è riservata. Una donna di 49 anni ha invece rifiutato il trasporto.