Un giovane di 29 anni e una ragazza di 27 sono morti nella notte in un incendio scoppiato in un sottotetto a Milano, in zona Navigli. I cadaveri sono stati trovati dai vigili del fuoco una volta spente le fiamme. Una terza persona, una donna di 59 anni parente della 27enne, si è salvata dall'incendio e non ha avuto bisogno di cure mediche.

Coppia sorpresa nel sonno

Il rogo si è sviluppato intorno alle tre e mezza in una palazzina in alzaia Naviglio Grande 156, quando i due stavano dormendo. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, la coppia sarebbe stata sorpresa nel sonno e sarebbe morta sia per l'intossicazione che per le ustioni. L'autorità giudiziaria ha demandato gli accertamenti tecnici al comando provinciale dei vigili del fuoco mentre le indagini sono curate dai carabinieri.