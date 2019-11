Valtellinese di 22 anni sparita da una settimana in Spagna

Una ragazza di origini valtellinesi, che vive a Barcellona da un paio di anni, è irreperibile da una settimana. La giovane, Ilenia Cucchi, 22 anni, di Talamona in provincia di Sondrio, non risponde al cellulare e i suoi amici non sanno dire ai familiari dove si trovi. I genitori hanno informato le autorità locali di polizia e la Farnesina e sono in partenza per Barcellona.