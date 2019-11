Milano, corruzione all'Ortomercato: tre arresti

A Milano la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due imprenditori italiani e di un dirigente pubblico accusati di corruzione nell'ambito delle commesse di facchinaggio assegnate alle cooperative attive all'interno dell'Ortomercato di Milano. Nell'ambito dell'inchiesta è stato arrestato e posto ai domiciliari Stefano Zani, direttore generale della Sogemi, società controllata dal Comune che gestisce i mercati all'ingrosso di Milano, la realtà produttiva più grande d'Italia che ha un giro d'affari di due miliardi e mezzo di euro.

Le indagini

Le indagini sono partite da una denuncia che ha consentito di svelare un sistema di corruzioni "radicato", in termini di denaro e regalie, messo in piedi dagli amministratori occulti di un consorzio concessionario di servizio in cambio di un trattamento privilegiato in "totale violazione delle normative in materia di evidenza pubblica e di concorrenza". Zani era già stato indagato nel gennaio scorso per corruzione e turbativa d'asta nell'ambito dello stesso procedimento per una presunta tangente da duemila euro consegnata il 25 ottobre 2018 da "una delle cooperative che gestiscono il facchinaggio all'interno dell'Ortomercato".