Stando alla relazione del carcere di Bollate, Antonio Cianci, 60 anni e condannato all’ergastolo, dava atto del suo cambiamento, del suo percorso positivo, della sua consapevolezza, maturità, affidabilità. Ma per Donatella Tempini, la sorella maggiore di Federico, il carabiniere bresciano ucciso in divisa a 19 anni la sera del 9 ottobre 1979 con i colleghi Michele Campagnuolo e Pietro Lia, non è così: "Cianci non è cambiato e la risposta l’ha data da solo". Sabato scorso, il 60enne ha accoltellato durante un permesso premio di 12 ore un uomo di 79 anni nel parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Il commento

"Proprio domenica scorsa, in occasione della commemorazione del 40esimo della morte - racconta Tempini al Giornale di Brescia -, con gli altri parenti ci siamo chiesti che fine avesse fatto Cianci e se si fosse reso conto della sofferenza che ha causato. La risposta l’ha data da solo". Poi, la donna sottolinea che "la parola premio non mi piace perché non capisco che premio debbano ricevere. Lasciare senza sorveglianza un ergastolano è un azzardo". E conclude: "Non basta la buona condotta per ottenere un permesso. Servirebbe un ravvedimento".

Il permesso premio

Il permesso di 12 ore (dalle 9 alle 21) era stato concesso a Cianci dal Tribunale di Sorveglianza di Milano sulla base di una norma che prevede la valutazione di buona condotta e assenza di pericolosità sociale. Il 60enne, in carcere a Bollate dal 2017, prima era sempre stato detenuto ad Opera, dopo un'altra valutazione positiva. Valutazioni che, in sostanza, davano conto che Cianci, da 40 anni in carcere ininterrottamente, dopo i primi periodi in cui aveva subito anche provvedimenti disciplinari, negli ultimi tempi si era sempre comportato bene, tanto che in passato era stato anche ammesso al lavoro esterno per un breve periodo.

La figlia di Pietro Lia: “Sono sconvolta”

"Sono sconvolta dal fatto che si sia permesso a questo essere ignobile, che massacrava senza pietà, di mettere un'altra famiglia in condizioni di dolore, calpestando e oltraggiando, tra l'altro, ancora la memoria di mio padre e dei suoi colleghi", il commento di Daniela Lia, figlia del carabiniere Pietro Lia, in seguito al tentato omicidio compiuto da Cianci.