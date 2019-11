Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha dato mandato all'Ispettorato di compiere accertamenti preliminari sulla vicenda dell'ergastolano Antonio Cianci che, durante un permesso premio, ha accoltellato alla gola un uomo di 79 anni mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Cianci, che nell'ottobre del 1979 aveva ucciso tre carabinieri a Melzo (Milano), è detenuto nel carcere di Bollate, ma aveva ottenuto un permesso premio di tre giorni per andare a trovare la sorella nell'hinterland milanese. Ora l'uomo è stato portato al carcere di San Vittore.

L'aggressione

L'episodio è avvenuto attorno alle 18 di ieri. Quando ha aggredito l'anziano, Cianci indossava una felpa da inserviente del San Raffaele, che si era procurato poco prima. Il 79enne era in ospedale per far visita a una parente. Stando alla ricostruzione della polizia, quando la vittima si è trovato davanti Cianci, dato il suo atteggiamento, ha deciso di dargli dei soldi sperando che l'uomo si allontanasse. Il 60enne, però, ha iniziato a minacciarlo per farsi consegnare anche il cellulare e al rifiuto dell'anziano l'ha colpito vicino alla giugulare con un taglierino. Lo stesso taglierino che ha gettato, poi, assieme al telefonino, in un bidone, non appena ha visto gli agenti avvicinarsi a lui nei pressi della stazione della metro di Cascina Gobba.

La figlia del carabiniere ucciso: “Sono sconvolta”

"Sono sconvolta dal fatto che si sia permesso a questo essere ignobile, che massacrava senza pietà, di mettere un'altra famiglia in condizioni di dolore, calpestando e oltraggiando, tra l'altro, ancora la memoria di mio padre e dei suoi colleghi", ha detto Daniela Lia, figlia di Pietro Lia, uno dei carabinieri uccisi da Cianci, commentato il tentato omicidio di ieri.

Il passato di Cianci

Un killer spietato e lucido, che non esitava a sparare "alle spalle", al volto e "al cuore" di una persona a terra, e poi a "frugare tra i cadaveri" per portare via le armi alla sue vittime: tre carabinieri e un metronotte. Questa la figura, come emerge dagli atti giudiziari dell'epoca, di Cianci condannato all'ergastolo per l'omicidio nel '79 di 3 militari di Melzo e che 5 anni prima, a 15 anni, aveva già ucciso un metronotte. "Stava frugando sopra i cadaveri", così un teste aveva descritto 40 anni fa il comportamento di Cianci, subito dopo l'assassinio dei 3 carabinieri che lo avevano fermato per un controllo.

L'omicidio del metronotte

Nel '74 Cianci uccise, sempre per rapina, il metronotte Gabriele Mattetti, 29 anni, sparandogli un primo colpo "alle spalle", e dopo che il giovane era già a terra, anche due colpi "al viso" e infine "uno al cuore" e gli rubò l'arma che venne ritrovata in casa del 15enne nascosta "nello schienale di una poltrona del soggiorno".