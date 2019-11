Due cugini di 26 e 32 anni, entrambi originari del Casertano, sono stati arrestati giovedì su ordinanza del gip di Milano, Anna Magelli, perché accusati di aver violentato una ragazza dopo una serata in una discoteca nella zona dell'Idroscalo, nel capoluogo lombardo. La violenza, che si sarebbe consumata nell’estate del 2018, sarebbe stata filmata con un telefonino da un minorenne, amico dei due cugini, per il quale ora procede la magistratura minorile. Il 32enne arrestato sarebbe imparentato con esponenti di un clan del Casertano e risulta anche inserito in un programma di protezione.

Le violenze

Dopo la nottata in discoteca, la ragazza sarebbe stata violentata prima all’interno di un’abitazione, poi in un’auto. La donna ha denunciato, inoltre, che i suoi presunti aggressori potrebbero averle messo qualche sostanza nel cocktail che stava bevendo.

La ricostruzione

La ragazza ha raccontato agli inquirenti di aver conosciuto il più giovane dei due cugini qualche giorno prima in un’altra discoteca, per poi incontrarlo nuovamente il 4 agosto, questa volta insieme al 32enne e al loro amico minorenne. Le violenze sarebbero avvenute dopo la serata, quando i due uomini sono riusciti a far salire sulla loro auto la giovane, la quale ha riferito che si sentiva stordita. I due arrestati saranno interrogati oggi dal gip. Il 26enne è detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il 32enne invece a Milano.