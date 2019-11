Nuovo stadio San Siro, Sala vuole team tecnico-politico per trattativa

Venerdì 8 novembre la giunta di Milano "metterà in campo una squadra tecnico-politica" per discutere con Milan e Inter del progetto per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro (LE FOTO), perché "il tema non è tanto l’interesse pubblico, che è già stato dichiarato dal consiglio comunale, ma è trovare le formule" per realizzare la nuova struttura. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di deposizione delle corone al Sacrario dei caduti in occasione della festa dell’unità nazionale e delle forze armate.

Il primo cittadino: "Impossibile a queste condizioni”

Sala ha spiegato alcuni punti fondamentali del dibattito sul nuovo stadio: "Il consiglio comunale ha dato dei paletti, bisogna mettersi al lavoro con Milan e Inter per capire quanto si possa trovare un punto di accordo tra le loro esigente e i nostri limiti. È evidente a tutti che le volumetrie richieste non sono state ritenute gestibili, sono eccessive. Da questo punto di vista si tratta dunque di lavorarci. Che ci sia un interesse di giunta e consiglio a proseguire l’operazione mi pare evidente, ma è impossibile a queste condizioni. È una trattativa a tutti gli effetti".

San Siro patrimonio Unesco: "Idea che non aiuta"

Il primo cittadino ha poi criticato la proposta della Lega, che vorrebbe candidare San Siro a patrimonio tutelato dall’Unesco: "La proposta non aiuta perché ormai siamo sul dibattito tecnico. Credo che la città non stia rifiutando l’idea di un nuovo stadio, ma bisogna trovare delle formule che siano sostenibili dal punto di vista finanziario e anche dal punto di vista di quello che si edificherà. Quindi, se si va su questi elementi, ho l’impressione che sia una manovra per dare fastidio", le sue parole.