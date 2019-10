Nuovo stadio San Siro, Inter e Milan favorevoli a decisione del Comune

Le società di Inter e Milan hanno accolto “positivamente la notizia dell’approvazione dell’ordine del giorno da parte del consiglio comunale di Milano”. Lo rendono noto in un comunicato all’indomani del primo via libera, seppur condizionati da 16 paletti, sul progetto del nuovo stadio. I club ora “confidano che la giunta recepisca l’assenso espresso dal consiglio”.

La nota delle società Inter e Milan

Nel testo completo della nota stampa si legge: “Nel riconoscere il pubblico interesse alla ‘proposta di fattibilità tecnico economica’ per la riqualificazione dell’area di San Siro presentato dai club, si apprezza come sia stata recepita la visione di offrire alla città di Milano un nuovo stadio con elevati standard di eccellenza e un nuovo distretto al servizio dei cittadini. Le società confidano che la giunta recepisca l’assenso espresso in consiglio, risolvendo (nell’espressione del pubblico interesse che chiuderà questa fase istruttoria) tutti i temi fondamentali che ancora necessitano di essere chiariti per poter assicurare a Milan e Inter la fattibilità e sostenibilità economica del progetto, come la rifunzionalizzazione di parte del Meazza e le volumetrie accessorie correlate al nuovo stadio. AC Milan e FC Internazionale Milano continuano il percorso di confronto con tutti gli attori coinvolti, istituzioni e cittadini, nella necessità di rispettare i tempi prospettati nella proposta”.

La decisione del consiglio comunale

La massima assise cittadina si è riunita ieri avendo come punto all’ordine del giorno il futuro dello stadio San Siro e la realizzazione della nuova arena. Da Palazzo Marino è arrivato un sì, ma con numerosi paletti: nel documento approvato sono state infatti poste 16 condizioni da rispettare, ma si è anche voluto salvaguardare il futuro del Meazza, considerando “superata” l’ipotesi dell’abbattimento. Il testo riguardante la nuova struttura è stato approvato con 27 voti a favore, 11 contrari e 7 astenuti.