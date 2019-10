Maltempo, disagi in Oltrepò Pavese: scuole chiuse a Voghera

In Lombardia è l'Oltrepò Pavese l'area della provincia di Pavia più colpita dal maltempo, in seguito alle abbondanti piogge di questi giorni. La situazione più critica si registra nel comune di Rivanazzano, dove sono stati numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco che anche adesso sono al lavoro. I piani terra e gli scantinati delle case sono stati allagati: numerose le persone tratte in salvo dalle squadre di vigili del fuoco.

Disagi e scuole chiuse

Molti disagi anche a Voghera, dove sono stati chiusi i tre sottopassaggi della città, tutti allagati dalla pioggia. Difficoltà per il traffico anche in alcuni tratti della tangenziale. Il sindaco Carlo Barbieri ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di oggi a Voghera.