Maltempo in Lombardia: massi su strada provinciale, traffico in tilt

Grossi disagi al traffico causati dal maltempo si registrano, in Lombardia, non solo a Milano ma anche nel Bergamasco. Due massi sono caduti a causa delle piogge sulla strada provinciale a Casnigo, in provincia di Bergamo. E’ successo nelle prime ore di oggi. Un’auto di passaggio ha urtato le due rocce e la strada è stata chiusa in un senso di marcia fino a metà mattina, mandando il traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Clusone, che, oltre a istituire il senso unico alternato, hanno effettuato un sopralluogo sulla parete rocciosa. Sul posto anche una tecnico della Provincia di Bergamo e la polizia stradale di Bergamo.

Monitorati i fiumi Serio e Brembo

I fiumi Serio e Brembo, carichi d'acqua, sono costantemente monitorati. I vigili del fuoco sono intervenuti in decine di casi per allagamenti sulle strade e alberi pericolanti in tutta la provincia di Bergamo. Si segnalano una strada allagata a Verdello e sull'Asse interurbano a Bonate Sotto per l'allagamento della galleria San Roberto.