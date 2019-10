Exister, il festival dedicato alla bellezza, torna a Milano per il dodicesimo anno consecutivo. Dal 19 ottobre al 15 dicembre, gli spazi di DanceHaus Susanna Beltrami e il Teatro Fontana ospiteranno Exister 19 - Beauty, con spettacoli, conferenze sulla creazione artistica e giornate di studi e formazione professionale. Il festival è diretto da Annamaria Onetti e realizzato da DancehausPiù/Centro Nazionale di Produzione della Danza, grazie al sostegno di MIBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Comune di Milano, NEXT – Regione Lombardia, Rete AnticorpiXL e Etre.

Il programma e gli ospiti

Ogni spettacolo di Exister 19 - Beauty, spiegano gli organizzatori, è un punto luminoso sulla bellezza, sul potere drammaturgico, trasformativo ed empatico del movimento, dove il corpo si racconta in tutte le sue dimensioni attraverso alcuni tra i più rappresentativi artisti della scena della danza contemporanea italiana e internazionale.

Il primo weekend della rassegna (19-20 ottobre) vedrà come ospiti la danzautrice italo-giapponese Masako Matsushita, Leonardo Diana e il coreografo romano Enzo Cosimi, con ‘I love my sister’, il terzo capitolo della trilogia Ode alla Bellezza.

Il 25 ottobre andrà in scena ‘Graces’, l’ultimo progetto coreografico di Silvia Gribaudi, il 26 ‘Intro’ e ‘Trop’, due creazioni del giovane coreografo Andrea Costanzo Martini, e il 27 ‘Elsewhere’ di Daniele Albanese.

Il 10 novembre sarà la volta di Francesca Pennini/Collettivo Cinetico con ‘How to destroy your dance’. Nell’ultimo week-end di festival, il 14 dicembre arriva direttamente dall’Inghilterra e per la prima volta in Italia, 'Duet' di Hanna Gillgren e Heidi Rustgaard e, a seguire, 'Plastic People' di Francesca Lettieri. La manifestazione si chiuderà il 15 dicembre con un focus dedicato a tre Centri Nazionali di Produzione, DANCEHAUSpiù, Scenario Pubblico e Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, in scena con le loro produzioni.