Due ore prima dell’omicidio di Zinaida Solonari, la donna di 36 anni uccisa a coltellate nella notte di sabato 5 ottobre dal marito Maurizio Quattrocchi, i carabinieri avevano effettuato un controllo in via Alberto da Giussano a Cologno al Serio (Bergamo), dove la vittima si era rifugiata. Lo ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Bergamo, colonnello Paolo Storoni, stamattina durante una conferenza stampa con il procuratore facente funzioni Maria Cristina Rota.

I precedenti

La donna infatti da qualche giorno, su suggerimento dei carabinieri, aveva lasciato l’abitazione dove viveva insieme al marito e si era trasferita dalla sorella insieme alle due figlie, in via Alberto da Giussano, a causa del comportamento violento che Quattrocchi aveva mostrato negli ultimi tempi. Solonari in due occasioni si era presentata in questura per denunciare le aggressioni verbali del marito: il 23 settembre e giovedì 3 ottobre, tre giorni prima dell'omicidio. Tuttavia non aveva sporto denuncia. I militari le avevano allora consigliato di andare a vivere altrove.

La vicenda

La 36enne, rientrata a casa dal lavoro, ha parcheggiato la propria auto di fronte a casa della sorella e ha aperto il cancello pedonale: a quel punto è stata aggredita dal marito, che le ha sferrato almeno due coltellate prima di fuggire in auto. La donna è morta subito dopo l'arrivo dei sanitari, chiamati dai vicini di casa.