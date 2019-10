Linate Airshow 2019, a Milano arrivano le Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori saranno le protagoniste del Milano Linate Airshow 2019, in programma nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre presso l'aeroporto milanese, attualmente chiuso per lavori di restauro. I visitatori avranno la possibilità di assistere sia alle prove che allo spettacolo vero e proprio, che si terrà domenica dalle 14:30 alle 17:30. Dopo il sorvolo per Expo 2015, la Pattuglia Acrobatica Nazionale torna così nel capoluogo lombardo con il repertorio completo.

Gli altri eventi in programma

Oltre all’esibizione delle Frecce Tricolori, sono tante le attrattive proposte dalla manifestazione organizzata da Sea e Aero Club Milano con la collaborazione del Comando della Prima Regione Aerea. In programma ci sono una dimostrazione di ricerca e soccorso con l'impiego di un elicottero HH-139A, una simulazione di intercettazione aerea, sorvoli di velivoli da trasporto C130J e A319CJ, dei modernissimi caccia F-35, Eurofighter, Tornado ed AM-X, nonché dei velivoli di addestramento T346A, MB339 e SIAI 208. I visitatori potranno, inoltre, osservare da vicino i numerosi velivoli in mostra. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social, Youtube e Facebook dell'Aeronautica Militare. Linate sarà dunque lo scenario di un altro grande evento prima della sua riapertura prevista per il 27 ottobre.