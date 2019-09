La Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) e l’Organizzazione Sindacale Sol Cobas, hanno indetto uno sciopero dei lavoratori del Gruppo ATM S.p.A per la giornata di oggi. La protesta del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio, fa sapere l’azienda milanese. Al momento la circolazione risulta regolare su tutte le linee. Atm inoltre ha fatto sapere che sono chiusi gli Atm point di Cadorna e Romolo (LA DIRETTA).

Lo sciopero a Milano

Le sigle sindacali protestano “contro la liberalizzazione e la privatizzazione del TPL, contro le gare di appalto e per l’affidamento diretto in house dei servizi di TPL.” Inoltre, la Cub Trasporti sciopera anche “contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm”, mentre Sol Cobas per “il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali, ovvero per un adeguamento salariale in linea con i livelli europei”, per “un maggiore sviluppo e investimenti nell'ottica di maggiore efficienza e contro l’adeguamento del sistema tariffario”.

