Jova Beach Party a Linate: tutte le info su parcheggio, biglietti e come arrivare

Tutto pronto per l'ultima tappa del Jova Beach Party, in scena sabato 21 settembre all'aeroporto di Linate, chiuso fino a fine ottobre per lavori. Per l'evento, otto ore di musica a cui parteciperanno molti ospiti, è stata allestita una struttura da record. (FOTO)

Come arrivare

Chi arriva in auto potrà parcheggiare nelle aree sosta disponibili nel raggio di due chilometri dall’aeroporto. Il concerto, per il quale sono attese fino a 100mila persone, ha richiesto misure straordinarie per la sicurezza e l’accesso all’area, con la creazione di una zona rossa per le auto. Verrà chiuso il traffico dalle 7 di domani alle 3 di domenica su viale Forlanini, via Fantoli, viale Dell’Aviazione, via Ardigò, via Taverna e piazza Artigianato. Viene inoltre disposto il divieto di sosta per tutta la giornata di domani e fino alle 6 di domenica in via Fantoli, viale Dell’Aviazione, via Mecenate, via Varsavia e via Marco Bruto. In occasione del Jova Beach Party le linee metropolitane, i parcheggi Atm e alcune linee di superficie chiudono più tardi (LA MAPPA - TUTTE LE INFO ATM). Per spostarsi a Milano con i mezzi pubblici serve un biglietto per le zone Mi1-Mi3 da 2 euro (oppure un abbonamento urbano), acquistabile ai distributori automatici in metropolitana, nelle rivendite autorizzate oppure sull'app dell'Atm.

Il biglietto speciale di Trenord

Trenord propone un biglietto speciale a 10 euro per raggiungere in treno l'evento e corse notturne straordinarie per il rientro dopo il concerto. Il biglietto speciale, disponibile solo online su e-store Trenord e fino a esaurimento posti, comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione fino a Milano Forlanini, a pochi passi da Linate, dove si terrà il concerto, e il viaggio di ritorno a bordo di una delle corse straordinarie organizzate per l'evento, oltre che sui treni già previsti da orario. Trenord ha predisposto uno speciale servizio notturno di treni a fine concerto in partenza dalla stazione di Milano Forlanini. Le corse straordinarie raggiungeranno alcune delle principali città lombarde (Novara, Varese, Como, Treviglio) e, in alcuni casi, fermeranno anche nelle stazioni del Passante ferroviario.

Parcheggi aperti fino alle 3 di notte

I parcheggi di corrispondenza di Bisceglie M1, Famagosta M2, Cascina Gobba M2, Lampugnano M1, San Donato M3 e Santa Giulia resteranno aperti fino alle 3 di notte. Dopo la chiusura delle linee metropolitane sono in servizio i bus della rete notturna.

Il palco

Il palco del concerto si troverà nella parte di prato rivolta verso Sea Prime (l’area di Linate dedicata all’aviazione privata). Sono 100 i metri di larghezza con una sezione conica di prato di 330metri di lunghezza per 250 metri di ampiezza finale. Per l’ultima data sono previste torri luce e ben 12 torri audio, un’organizzazione enorme per festeggiare la fine dell’estate.

I biglietti

I biglietti per la data milanese sono disponibili nei punti vendita e nei circuiti online autorizzati a un prezzo di 59,80 euro, incluso il diritto di prevendita. La nota di presentazione spiega che si tratta di “Un evento finale nato a grandissima richiesta per accontentare il grande pubblico di Piemonte Lombardia e Liguria dopo l’annullamento del Jova Beach di Albenga dovuto alle mareggiate di luglio. I biglietti dell’unica tappa ligure, il cui rimborso è già stato attivato, saranno infatti validi per questo ultimo appuntamento”. Sono otto le ore di musica previste: si parte alle ore 15 e si chiude alle 23.

Gli ospiti annunciati da Jovanotti

Così come per tutte le altre date di quest’estate, anche a Linate saranno molti gli ospiti presenti. Jovanotti ha annunciato la presenza di Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Benny Benassi, Bombino, Cacao Mental, Ex-Otago, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho, Paolo Baldini, Rkomi e Takagi & Ketra. Un parterre di assoluto valore, ma le sorprese sono dietro l’angolo come successo per ogni data del Jova Beach Party.

