"Volevo raggiungere il paradiso di Allah", avrebbe detto Mahamad Fathe, il 23enne yemenita che ieri ha ferito alla gola e alla schiena un militare alla stazione Centrale di Milano gridando "Allah akbar". Da lui nell'interrogatorio, davanti al pm Alberto Nobili, è arrivata una confessione piena e ha affermato che il suo intento era quello di rimanere ucciso dopo l'aggressione. Il giovane deve rispondere di tentato omicidio aggravato dalle finalità terroristiche (e non attentato con finalità terroristiche, come riportato ieri dalle agenzie di stampa) e di violenza a pubblico ufficiale.

La Procura: "Azione solitaria"

Nel corso dell'interrogatorio, iniziato nel tardo pomeriggio davanti al pm Nobili e ai carabinieri, l'uomo ha confessato, mettendo a verbale che la sua intenzione, con quel gesto, era quella di venire ucciso dalle forze dell'ordine, perché desiderava "morire e andare nel paradiso di Allah". La richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere per le accuse principali sarà inoltrata all'ufficio Gip e poi il giudice fisserà la data dell'interrogatorio. Agli investigatori l'aggressione di Fathe appare come una "azione solitaria". Al momento non sembra che l'uomo avesse legami con cellule terroristiche, anche se gli accertamenti sul punto vanno avanti.

L'aggressione in stazione Centrale

L'aggressione è avvenuta in piazza Duca d'Aosta, all'esterno della stazione Centrale di Milano, dove il caporale scelto dell'esercito, Matteo Toia, 34 anni, è stato ferito al collo con due colpi di tagliacarte. Fathe è stato fermato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri di passaggio. Il primo a bloccare il 23enne, con un placcaggio, è stato un 52enne senegalese. Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 settembre, intorno alle 2, i militari del nucleo Radiomobile erano intervenuti in via Sammartini (accanto alla stazione), su chiamata del custode del rifugio della Caritas. Fathe era salito su una pensilina con una penna, minacciando tutti e urlando frasi sconnesse. Per farlo scendere un carabiniere aveva dovuto utilizzare lo spray al peperoncino e, una volta in caserma, è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Poi il 23enne è uscito dagli uffici ed è tornato in Centrale.

Gesto dettato dalla disperazione e derive islamiste

Gli inquirenti ritengono che il gesto del giovane possa attribuirsi a un mix di disperazione per la vita che stava conducendo (da almeno tre giorni dormiva nei pressi della stazione Centrale) e a sue personali derive islamiste. Stando alla sua versione, il 23enne voleva farla finita cercando il martirio. Proseguono gli accertamenti a seguito di alcune perquisizioni e gli investigatori stanno analizzando il cellulare sequestrato all'uomo.

Le autorità tedesche: "Simpatie islamiste"

Da fonti investigative viene precisato che la segnalazione alle autorità italiane da parte di quelle tedesche (il 23enne fu espulso e rimandato in Italia a luglio) era generica, incompleta e parlava di "simpatie islamiste", non di legami con l'Isis o di indagini.

La storia di Fathe

Nel 2017 Fathe era arrivato in Italia dalla Libia, era stato assegnato a un centro di Bergamo ma si era allontanato dalla struttura prima che fosse concluso l'iter per la richiesta di asilo politico. Ha raggiunto la Germania, da dove è stato espulso in virtù del trattato di Dublino. Il 12 luglio 2019 è stato messo dalle autorità su un volo da Monaco diretto a Malpensa e il 23 agosto si è presentato a Mantova per formalizzare l'istanza di protezione internazionale e ha ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio. In quei giorni è stato ospitato nell'ex hotel California a Ostiglia (Mantova) ma ancora una volta è scappato e il 13 settembre è arrivato a Milano.