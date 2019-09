Incidente a Pavia, auto si schianta contro un muro: morto 26enne

Un 26enne è morto in un incidente stradale avvenuto alle 4 della notte tra lunedì 16 e martedì 17 settembre, in via Scopoli a Pavia, a pochi metri da Palazzo Mezzabarba (sede del Comune) e nelle immediate vicinanze del centro storico. La vettura sulla quale viaggiava il giovane si è schiantata contro un muro. Per il 26enne non c'è stato nulla da fare, mentre l’altro ragazzo che si trovava a bordo dell'auto, anche lui di 26 anni, è stato trasportato dal 118 in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.