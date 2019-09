Bimbo precipita dal balcone nel Lodigiano: giovane lo prende al volo

Un bambino di 5 anni è precipitato dal secondo piano di una palazzina ma è stato preso al volo da un passante, che gli ha salvato la vita. È accaduto a Casalmaiocco, nel Lodigiano. Il bimbo, alcuni secondi prima del volo, si stava muovendo sul cordolo del balcone ed è stato visto da alcune persone nel piazzale sottostante la palazzina, che si affaccia su un distributore e un autolavaggio. Il 20enne è corso ai piedi dell’abitazione frenando così la caduta del piccolo.

I carabinieri indagano sulla dinamica

Il bimbo si trova ora, in condizioni ritenute non gravi, all'ospedale di Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano, per dei controlli, insieme con il 20enne, a sua volta soccorso dopo essere caduto a terra per il contraccolpo.

Sono in corso indagini e accertamenti da parte dei carabinieri di Lodi per verificare come sia stato possibile che si verificasse l'incidente e per capire dove fossero, in quel momento, i genitori.