Uniqlo arriva a Milano, inaugurazione in Piazza Cordusio venerdì 13 settembre

A Milano, venerdì 13 settembre, arriva Uniqlo in piazza Cordusio 2. Già definito "il negozio più bello del mondo", il brand giapponese aprirà con una grande festa e regali per i primi clienti. Il megastore di 1.500 metri quadrati sarà distribuito su tre piani: seminterrato, piano terra e primo piano. Appuntamento alle 10 con una performance live. Lo spettacolo sarà dedicato all'antica arte dei Taiko Drummers che si esibiranno per tutta la giornata.

Le offerte

I primi 200 clienti in coda riceveranno in regalo una sciarpa in 100% cashmere. Per chi spenderà almeno 50 euro durante il weekend d'apertura, ci sarà in regalo una tote bag in edizione limitata disegnata da Olimpia Zagnoli. "Siamo onorati e fieri di aprire il nostro primo store italiano a Milano", ha detto Kohsuke Kobayashi, Chief Operation officer di Uniqlo Italia. "Abbiamo da sempre una grande e sincera stima degli italiani e della loro eredità culturale. Ci sono molte similitudini tra l'Italia e il Giappone: dall'importanza della bellezza e della qualità della vita all''apprezzare istintivamente il design e l'innovazione. Ci auguriamo che la filosofia LifeWear e i nostri prodotti vengano accolti con calore dalla raffinata popolazione milanese, così come dai molti turisti, italiani e non, che visitano Milano durante tutto l'anno".