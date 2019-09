Un'ondata di maltempo ha colpito Milano, dove si sono verificate strade allagate in viale Marche, viale Zara e in zona di Niguarda dopo il temporale della scorsa notte. Difficoltosa la circolazione per le poche auto in strada. Secondo quanto riferito su Facebook dall'assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, il Seveso è "esondato poco dopo le 6.00. Tutte le squadre sul posto. Chiuso anche il sottopasso di via Negrotto" (LE PREVISIONI METEO).

Allerta gialla

In vista del maltempo il 7 settembre è stato emanato un avviso di allerta gialla dal centro meteo regionale lombardo per l'area del nodo di Milano, a partire dalla mezzanotte di domenica 8 settembre fino alla mezzanotte di lunedì 9. Il Comune ha disposto l'attivazione del Coc, centro operativo comunale, presso il centro di via Drago, in modo da graduare il piano di emergenza. È stata anche disposta l'attivazione del monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar, a cura della Protezione Civile. Inoltre, sono state allertate le pattuglie della polizia locale e le squadre del servizio idrico MM.