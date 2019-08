Un capannone a Codogno, nel Lodigiano, sta bruciando da ore nel polo industriale della Triulza, nei pressi della statale 9 via Emilia. Lo stabile conteneva rifiuti di carta e cartone, autocarri e mezzi d'opera, pneumatici, vernici, solventi chimici e altro materiale vario. L'Arpa della Lombardia ha evidenziato un lieve incremento dell'ammoniaca nell'aria. Il gruppo specialistico ha installato nell'area un campionatore ad alto volume per il rilevamento delle diossine. Nell'azienda, l'Arpa aveva già avviato un procedimento di controllo iniziato nei primi giorni di agosto con un'ispezione a sorpresa, che aveva evidenziato irregolarità nella gestione dei rifiuti.

All’opera i vigili del fuoco

Sul posto, tuttora, sono impegnati i vigili del fuoco, che stanno lavorando per cercare di spegnere il rogo con otto automezzi provenienti da Lodi e da altre province. Sono in corso accertamenti per cercare di stabilire la causa delle fiamme, mentre continueranno fino a domattina le operazioni di spegnimento. In queste ore, infatti, risulta particolarmente difficile lo smassamento per il rischio di crollo di tetto e parte di copertura del capannone stesso.

Finestre chiuse

Nel frattempo, tramite gli altoparlanti, il Comune, la polizia locale e la protezione civile hanno avvisato i cittadini di tenere le finestre chiuse nel raggio di un chilometro. L'allerta è stata decisa di concerto con Arpa Lombardia in attesa che vengano effettuati ulteriori campionamenti per stabilire l'eventuale presenza di inquinanti pericolosi.

"Perseguire i responsabili"

"Vogliamo capire le cause dell'incendio in corso e, se risulterà doloso, perseguire immediatamente i responsabili". È quanto ha spiegato il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro. È in corso, intanto, una riunione in Procura, a Lodi, per fare il punto sulle indagini che erano già state avviate dopo le irregolarità riscontrate dall'Arpa.

Data ultima modifica 28 agosto 2019 ore 14:39