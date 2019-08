Carugate, si schianta contro il guardrail: è grave una donna

Nella tangenziale est nei pressi di Carugate, in provincia di Milano, una donna di 32 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, l'auto guidata dalla donna, per cause ancora da chiarire, ha sbandato ed è andata a sbattere contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e ora la donna, che ha riportato un trauma cranico e uno al torace, è in coma all'ospedale Niguarda di Milano.