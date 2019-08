Felice Gimondi, camera ardente a Paladina: domani i funerali

Intorno all'una della notte scorsa il feretro con la salma dell'ex campione Felice Gimondi, morto a Giardini di Naxos (Messina) venerdì 16 agosto, è arrivato a Paladina, alle porte di Bergamo. La camera ardente, allestita nella chiesetta adiacente alla chiesa parrocchiale, è stata aperta alle sette e chiuderà, su disposizione della famiglia, alle 20. Tre paesi hanno proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta: Sedrina, Almè e Paladina.

I funerali

I funerali verranno celebrati domattina, martedì 20 agosto, alle 11 dal parroco di Paladina, don Vittorio Rossi, e da monsignor Mansueto Callioni, parroco di Almè e guida spirituale della famiglia Gimondi. La piazza antistante alla chiesa sarà chiusa dalle 8 di domani: sono attese circa duemila persone.

Le dichiarazioni del sindaco di Bergamo

"Un monumento per ricordare Felice Gimondi, mi impegnerò per realizzarlo". Sono le parole del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Poi ha proseguito: "Sono convinto che onorare Gimondi, per Bergamo, voglia dire di più che celebrarne la grandezza sportiva. Felice Gimondi ha rappresentato la migliore sintesi dei valori della nostra terra, quelli nei quali vogliamo ancora oggi ritrovarci e che desideriamo che i nostri figli facciano loro e tramandino. Mi piacerebbe lanciare un concorso per scegliere l'artista e il soggetto più adatti a rappresentarlo, ma penso a un'opera semplice, che parli a tutti, e forse anche una sottoscrizione popolare per finanziarla. Abbiamo tempo per pensarci, oltre che ragionare su dove collocarla".

La carriera

Gimondi ha iniziato la carriera da professionista nel 1965 con la Salvarani, prima di passare alla Bianchi con cui ha chiuso nel 1979. Fu un grande corridore da corse a tappe: in 14 anni ha vinto tre Giri d’Italia (1967, 1969 e 1976), un Tour de France (1965) e una Vuelta (1968). Ma vinse anche il campionato del mondo su strada, nel 1973, quando conquistò l’oro a Montjuic dopo l’argento del 1971 a Mendrisio e il bronzo del 1970 a Leicester. Tra le vittorie nelle corse di un giorno, anche quelle in diverse classiche Monumento: una Parigi-Roubaix, una Milano-Sanremo e due Giri di Lombardia. Dopo la vittoria del Tour 1965 sono stati necessari 33 anni prima di vedere un altro italiano sul gradino più alto del podio alla Grand Boucle: Marco Pantani nel 1998. In quell'occasione fu proprio Gimondi ad alzare il braccio del Pirata al cielo. Un'immagine che è diventata iconica.

