Incidente stradale a Lecco, scontro auto-moto da trial: morto 31enne

Tragedia nel centro della Valsassina, in provincia di Lecco. Un uomo di 31 anni è morto in incidente stradale avvenuto ieri sera, giovedì 15 agosto, nell'area montana di Pasturo. Da quanto accertato, il ragazzo era in sella a una moto da trial quando, per cause ora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, sulla via del rientro da una delle località in quota del paese, si è scontrato con un'auto, subendo gravissimi traumi. Il motociclista è morto nonostante le prime cure sul posto e il ricovero con l'elisoccorso all'ospedale di Lecco.