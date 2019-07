Sono iniziate le operazioni di trasloco per la chiusura dell’aeroporto di Linate, che sarà sottoposto a lavori di restyling da domani, 27 luglio, al 27 ottobre. Nella notte, un primo convoglio di mezzi è stato trasferito a Malpensa, con il trasporto di sei cobus, autobus di dimensioni eccezionali in larghezza, impiegati per il trasferimento dei passeggeri, da e verso gli aeromobili, come previsto al dispositivo di sicurezza messo a punto in una riunione alcuni giorni fa del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dai prefetti di Milano e Varese, in collaborazione con Sea. Il convoglio dei mezzi, lungo quasi un chilometro, scortato dalla Stradale, ha impiegato circa due ore per raggiungere lo scalo di Malpensa a una velocità minima non inferiore a quaranta km orari. Il secondo gruppo di mezzi partirà questa sera, 26 luglio, dopo la chiusura dell'aeroporto. Aerei, oggi sciopero dalle 10 alle 14: disagi e voli cancellati