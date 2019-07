Formigoni ai domiciliari, ok dal tribunale di sorveglianza di Milano

Esce dal carcere e va ai domiciliari Roberto Formigoni, l'ex governatore della Lombardia in cella dal 22 febbraio scorso dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel caso Maugeri-San Raffaele. Lo ha stabilito il tribunale di sorveglianza di Milano.

La richiesta dei domiciliari

Il 17 luglio, Formigoni si era presentato davanti ai giudici per chiedere i domiciliari. A marzo, la Corte d'Appello di Milano aveva respinto la richiesta avanzata dai difensori dell'ex governatore, gli avvocati Mario Brusa e Luigi Stortoni, di dichiarare l'inefficacia dell'ordine di carcerazione firmato dal sostituto procuratore di Milano, Antonio Lamanna. "L'ordine di carcerazione - avevano scritto i giudici - è stato legittimamente eseguito".

Secondo i legali, il loro assistito "aveva il diritto di chiedere", dopo la sentenza passata in giudicato, entro 30 giorni "la detenzione domiciliare" in ragione del fatto che è ultrasettantenne. I difensori di Formigoni avevano anche sollevato la questione della irretroattività della 'spazzacorrotti', legge che ha imposto una stretta sulle misure alternative al carcere per i condannati per corruzione.

La lettera di Formigoni

"Hanno potuto condannarmi ma non hanno potuto decidere del mio modo di reagire e di vivere, non hanno potuto inquinare né il mio cuore né il mio cervello", aveva scritto un mese fa Formigoni in una lettera inviata alla rivista 'Tempi'. Nella stessa missiva, aveva anche parlato della vita di tutti i giorni in carcere, dove c'è "poco tempo utile nella giornata. E dunque a maggior ragione il tempo non va sprecato". E ancora: "C'è il tempo per la corrispondenza: le lettere, le mail e i messaggi che per settimane mi sono arrivati a fiumi (ben oltre 2.000) oggi hanno un po' rallentato il ritmo, ma - aveva sottolineato - ogni giorno ci sono nuovi arrivi. È qualcosa di straordinario, che mi emoziona e mi sorprende ogni volta".



Data ultima modifica 22 luglio 2019 ore 13:08