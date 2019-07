Rescaldina, 'Mirko Oro' sotto sfratto: si barrica in casa e poi scappa

Condannato in via definitiva per evasione fiscale e sotto sfratto, all’arrivo dell’ufficiale giudiziario si è barricato in casa rifiutandosi di lasciare la propria abitazione. Protagonista della vicenda Mirko Rosa, alias Mirko Oro, l'ex re dei negozi Compro Oro, domiciliato a Rescaldina, in provincia di Milano. Dopo essersi chiuso in casa, Rosa è riuscito a scappare senza lasciare traccia, mentre carabinieri e vigili del fuoco stavano facendo irruzione da una finestra. A quanto emerso, preso a calci e scagliato a terra il mobilio interno, l'uomo sarebbe riuscito a fuggire passando dal garage.