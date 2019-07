Cremona, risse organizzate sui social: estorsioni a una classe intera

Minacciava un'intera classe di un Istituto superiore per farsi consegnare denaro. Questo è anche quello che hanno scoperto i carabinieri, che hanno sgominato la gang di Cremona che organizzava risse e pestaggi in piazze e vie della città lombarda sui social.

Le indagini

Su una chat di gruppo chiamata "1/a a meccanica", hanno ricostruito gli investigatori, "richiedevano del denaro, dietro minacce di aggressioni, a tutti gli studenti di una classe di un Istituto scolastico superiore". Le minacce erano proseguite anche all'esterno dell'Istituto, a bordo di un autobus di linea.

Per il Gip "elevatissimo rischio di recidiva"

Per il gip di Cremona e di quello dei minori di Brescia, che ieri hanno disposto le sette misure cautelari per alcuni componenti del gruppo, esiste "l'elevatissimo rischio di recidiva" a loro carico. Un rischio "desumibile dalle modalità e le circostanze dei fatti, gravissimi non solo oggettivamente" ma anche perché riconducibili a istinti di sopraffazione verso soggetti deboli tipici del "bullismo".

Il commento del senatore Simone Bossi

Per il senatore Simone Bossi (Lega), "gli episodi riportati dalle cronache di Cremona degli ultimi giorni, che raccontano di un vero e proprio 'fight club' tra ragazzi di giovanissima età, tra i 15 e i 18 anni, sono preoccupanti e non possono lasciarci indifferenti. Una violenza gratuita, immotivata e insensata, solo per prendere qualche like in più sui social". "Da genitore - scrive in una nota -, prima ancora che da eletto nelle istituzioni, sono sconcertato da questi gesti ed è inaccettabile che possano avvenire sul nostro territorio. Grazie ai Carabinieri di Cremona e a tutte le autorità coinvolte per l'ottimo lavoro, a tutela della sicurezza, in primis degli stessi ragazzi".

