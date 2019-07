Calolziocorte, ventenne in condizioni disperate dopo tuffo nell’Adda

Ha avuto un malore dopo essersi tuffato nel fiume Adda ed è ora in condizioni disperate: vittima dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio, un ventenne di origini romene. E’ successo a Calolziocorte, in provincia di Lecco. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio al fiume con la sua fidanzata, quando si è sentito male mentre era in acqua. La ragazza ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. I pompieri hanno tratto in salvo il giovane, che annaspava nel fiume, poi i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il ragazzo per oltre mezz'ora.