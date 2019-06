Starbucks ha annunciato l’apertura di due nuovi punti vendita a Milano, che si aggiungono ai quattro già presenti in città. Inaugura domani lo store in Via Lentasio 1, all’angolo con Porta Romana, mentre il 4 luglio sarà la volta del punto vendita di Piazzale Baracca 10, all’angolo con Corso Vercelli. Come negli altri negozi del marchio, gli avventori troveranno wifi gratuito e uno spazio per studiare e lavorare e, oltre ai classici prodotti come il Frappuccino, anche nuove bevande estive come il Blackberry Mojito Green Tea Lemonade e il Peach Citrus Green Tea Lemonade. Entrambi gli store saranno aperti 7 giorni su 7, dalle 7.30 alle 20, tranne la domenica quando il negozio aprirà mezz’ora dopo. Starbucks a Milano, oggi l'inaugurazione. Entro l'anno 4 nuovi store