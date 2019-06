Milano, arriva grande caldo: 10mila bottiglie d’acqua per i senzatetto

In vista dell’ondata di caldo intenso prevista per i prossimi giorni, il Comune di Milano, in collaborazione con operatori e volontari di Fondazione progetto Arca, allestirà un banchetto nel piazzale antistante la stazione centrale per distribuire a bisognosi e senzatetto 10mila bottigliette d’acqua fresca, donate dal Banco Alimentare della Lombardia. La distribuzione, che avrà inizio domani, 27 giugno, continuerà fino a sera e proseguirà nei prossimi giorni anche in altre zone della città. Oltre all’acqua, verranno messi a disposizione anche succhi di frutta e bevande energetiche.

Segnalare persone in difficoltà

Il Comune ha rinnovato l’appello a segnalare le persone in difficoltà per il grande caldo telefonando gratuitamente al numero verde 800777888, che potranno avere diversi tipi di aiuto, come la consegna dei pasti a domicilio. "Nei mesi estivi - ha dichiarato in una nota l'assessore alle Politiche Sociali, Pierfrancesco Majorino -, particolarmente difficili per le persone più fragili, come gli anziani, invitiamo i milanesi a segnalare i casi di persone in difficoltà per favorire l'intervento dei servizi sociali che cercheranno la soluzione ottimale caso per caso”.