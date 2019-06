Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, Giuseppe Sala: "Non perdiamo tempo"

"Bisogna fare le cose per bene subito. Non sta a me trovare soluzioni ma non bisogna buttare via tempo, perché altrimenti bisogna ricorrere a procedure di urgenza e ad altre cose che creano problemi, anche a chi li gestisce". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando della governance per gestire le Olimpiadi invernali a seguito dell'assegnazione dei giochi 2026 a Milano-Cortina. "È stato determinante che il governo dopo un iniziale tentennamento sia entrato con decisione, stiamo parlando di un territorio omogeneo, è facile convincere la gente", ha aggiunto il primo cittadino.

"Rivincita dopo Ema"

"Per me è stata emotivamente una rivincita dopo Ema, ma se devo dire questa è più importante. Perdere una seconda volta sarebbe stato alquanto seccante, ci voleva", sottolinea il sindaco di Milano riferendosi alla candidatura per l'assegnazione della nuova sede dell'Agenzia europea per i medicinali. "Può influire sulla ricandidatura? Vediamo, può aggiungere qualcosa di stimolante. Vedremo, ci devo ragionare con calma".

Il confronto con Roma

"Rispondere non è facile, forse metto in gioco la mia futura carriera politica": così Sala risponde a chi gli chiede un confronto tra la candidatura, non proseguita, della Capitale e quella del tandem Milano-Cortina. "Ora Milano e Roma sono differenti, in termini di trasporti pubblici, raccolta di rifiuti - ha detto il sindaco di Milano -. Noi abbiamo fatto progressi in questi anni e lo abbiamo provato con Expo. Io spero che si possa vedere un miglioramento a Roma, la adoro. Ma alla fine Milano è più solida, forse loro hanno fatto un errore a lasciare la candidatura. Ma noi siamo qua. Il mio mandato scade nel 2021, potrei fare un altro mandato che finirebbe a maggio 2026. Ma diciamo che la nostra nazione ha bisogno di Roma".