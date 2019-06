La famiglia Obama ospite dei Clooney: Laglio blindata

"Per tanti onori, qualche onere dobbiamo accollarcelo". Con queste parole il sindaco di Laglio, in provincia di Como, commenta la serie di ordinanze emanate in vista dell’arrivo in paese di Michelle e Barack Obama, ospiti di George Clooney, notoriamente proprietario di una dimora sul lago. L’ex presidente ed ex first lady arriveranno a Laglio nel pomeriggio di sabato 22 giugno, in compagnia delle figlie, e vi si tratterrano fino a lunedì (FOTO).

Le ordinanze

In quei giorni sarà ‘blindata’ in particolare la zona attorno a Villa Oleandra. Ieri, riportano alcuni quotidiani, si è tenuta una riunione sulla sicurezza in Prefettura e il sindaco Roberto Pozzi ha emanato diverse ordinanze ad hoc. Sarà vietato l'accesso alla spiaggetta di Riva Soldino, adiacente a villa Oleandra, dalle 7 di sabato alle 18 di lunedì. Negli stessi orari accesso interdetto al molo di Laglio, su cui potranno passare solo i proprietari di imbarcazioni dalle 7 di sabato alle 18 di lunedì.