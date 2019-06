Sciopero Atm Milano oggi, info: ecco a che ora riprende il servizio

E’ in corso a Milano uno sciopero regionale dei mezzi della durata di 4 ore. Atm informa circa la situazione attuale della circolazione dei mezzi di trasporto pubblici: in particolare, la linea rossa della metropolitana prosegue la circolazione, mentre le linee verde, gialla e lilla hanno terminato il servizio alle 8.45, ma i treni in viaggio raggiungono il capolinea. Per quanto riguarda i mezzi di superficie, si segnalano possibili ritardi per traffico intenso. Tutte le linee, riporta Atm, tornano in normale servizio dalle 12:45.

Le ragioni dello sciopero

Lo sciopero è stato indetto contro i tagli ai finanziamenti per il Tpl, stimati in 52 milioni di euro da Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti. L'iniziativa coinvolge i lavoratori del trasporto pubblico locale e delle aziende Fnma (Autolinee), Fnm Holding e Fn Rete. I sindacati denunciano poi che non ha avuto ancora nessun riscontro la richiesta di un incontro alla Regione Lombardia lo scorso 19 marzo. "Un mancato incontro - hanno affermato Luca Stanzione, segretario generale Filt Cgil Lombardia, Giovanni Abimelech, segretario generale Fit Cisl Lombardia, Enore Facchini, segretario generale Uiltrasporti Lombardia - che peggiora lo stato di incertezza di tutto il settore e aumenta la preoccupazione dei lavoratori operanti a vario titolo nel Trasporto Pubblico Locale". "Il presidente Attilio Fontana - hanno aggiunto - si è limitato a darci rassicurazioni circa il fatto che le risorse ci siano, ma occorre aprire un tavolo di confronto che affronti nel dettaglio la situazione economica e finanziaria del settore e soprattutto dia garanzie circa la clausola di salvaguardia occupazionale e il mantenimento della contrattazione di secondo livello".