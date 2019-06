Meteo a Milano: le previsioni di oggi mercoledì 12 giugno

La situazione meteo in città

A Milano nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Permangono correnti cicloniche sud-occidentali, ma con graduale aumento termico in quota il quale favorirà tempo in prevalenza asciutto in pianura seppur con cieli a tratti ancora nuvolosi. Nubi cumuliformi e qualche temporale su Alpi e Prealpi, specie al pomeriggio, in locale sconfinamento alle pedemontane. Clima caldo e afoso, temperature diurne sui 28-30°C. Venti deboli meridionali.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,7 µg/m³.