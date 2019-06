Emergenza maltempo in provincia di Lecco a causa dei violenti temporali della scorsa notte (IL METEO). Alcune case e ditte sono state evacuate a Premana, Primaluna e Dervio a seguito dell'esondazione, avvenuta in diversi punti, dei torrenti Varrone e Pioverna. Pesanti i disagi registrati a Premana, in alta Val Varrone, e nella zona più a Nord della Valsassina. A Dervio è stato anche evacuato un campeggio. Dalle 10.15 di mercoledì 12 giugno è interrotta anche la circolazione dei treni sulla linea Lecco-Tirano/Chiavenna fra le stazioni di Colico, Delebio, Dervio e Bellano. Mobilitazione generale per i vigili del fuoco i carabinieri e i nuclei di pronto intervento della Protezione civile con centinaia di volontari. Ingenti i danni materiali, al momento non si registrano feriti.

Situazione critica a Premana e Dervio

Il centro abitato di Premana è rimasto isolato a causa dello smottamento di fango e detriti avvenuto in mattinata. Interrotto anche il collegamento tra Premana e Pagnona, anche in quest'ultimo paese si registrano pesanti danni e l'esondazione del torrente Varroncello. Il maltempo ha causato danni anche nel settore rivierasco Nord della provincia di Lecco. A Dervio sono state evacuate le scuole e diverse abitazioni per il timore del cedimento di uno sbarramento delle acque a monte. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità.