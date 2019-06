Ambiente, il Comune di Milano punta a diventare plastic free

Il Comune di Milano punta a eliminare l’utilizzo della plastica nei propri uffici, seguendo quindi la tendenza al ‘plastic free’ cui ha dato impulso il Ministero dell’Ambiente lo scorso ottobre. Lo rende noto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Ho chiesto alla mia maggioranza di proporre qualcosa da portare in discussione al consiglio comunale che vada in questo senso - ha detto il primo cittadino - in modo che nei nostri uffici, con gradualità, ci si liberi dalla plastica. Credo sia una cosa giusta se riuscissimo a dare il buon esempio, così aiuteremmo anche tante altre iniziative che in modo spontaneo stanno nascendo in città".