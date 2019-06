Previsto uno sciopero del trasporto ferroviario di otto ore per venerdì 7 giugno. È stato indetto uno sciopero dalle 9 alle 16:59 a cui potrà aderire il personale di Trenord. Come si legge sul sito "il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Si precisa che le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21, non sono coinvolte dallo sciopero. Viaggeranno i treni che, con orario di partenza dalla stazione di origine prima delle 9, arrivino alla destinazione finale entro le 10".

Bus sostitutivi

Inoltre, come si legge sempre sul comunicato "autobus sostitutivi no-stop saranno istituiti limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Stabio in caso di non effettuazione dei treni. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1".