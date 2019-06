Milano, precipita scappando dal fidanzato: è un aggressore seriale

A Milano, in zona Barona, una ragazza di 26 anni si è ferita ieri mattina, 4 giugno, precipitando dal primo piano di un palazzo in via Biella per cercare di fuggire dalla furia del fidanzato. Si tratta di Giacomo Oldrati, un 40enne che nel gennaio 2018 è stato assolto per incapacità di intendere e volere dall'accusa di sequestro di persona, tentato omicidio, violenza privata, lesioni personali e violenza sessuale nei confronti di cinque ragazze aggredite a Bologna nel 2012. Le notizia è riportata nelle pagine milanesi de Il Corriere della Sera.

Chi è l'uomo

L'uomo era conosciuto alle cronache come il "guru del corallo" perché aveva utilizzato una sostanza tossica ricavata dai funghi del corallo per drogare le vittime. Il tribunale aveva riconosciuto la sua condizione di alterazione psichica ed è stato portato a un centro psicosociale di Milano per un percorso terapeutico in relazione ai fatti dei giorni scorsi. Gli è anche stata assegnata la sorveglianza speciale con affidamento ai genitori.