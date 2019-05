I risultati delle elezioni comunali 2019 a Cremona DIRETTA

Alle 14 è iniziato lo spoglio delle schede per le comunali 2019 a Cremona. Se nessun candidato si aggiudicherà oggi la vittoria, si andrà al ballottaggio, previsto per il 9 giugno. (I RISULTATI A CREMONA). I candidati a sindaco sono in tutto sette. L'affluenza è stata del 67,33%.

I candidati

Il centrodestra schiera Salvatore Carlo Malvezzi, mentre per il Movimento 5 Stelle corre Luca Nolli. La coalizione di sinistra schiera Gianluca Galimberti, mentre Alberto Madoglio rappresenta il Partito di Alternativa Comunista. Diego Ratti invece corre per CasaPound. Francesca Berardi rappresenta la lista civica 'Cremona Cambia Musica', mentre Ferruccio Andrea Michele Giovetti quella di '#giovetti La cura per Cremona'.