In risposta all’aumento del biglietto del trasporto pubblico, ieri pomeriggio, a Milano una cinquantina di appartenenti al movimento "ATM: Autoriduciami i trasporti metropolitani", ha compiuto un raid vandalico nelle stazioni di Repubblica, Missori, Garibaldi e Zara. Sulla pagina Facebook del gruppo è stato scritto "l'avevamo promesso, l'abbiamo fatto, ed è solo l'inizio". I vandali hanno manomesso i tornelli e i distributori di biglietti, causando danneggiamenti che richiederanno lavori di ripristino per oltre 70mila euro. Il gruppo è stato intercettato dalla Security di Atm, l'azienda di trasporti, che ha evitato ulteriori danni ad altre stazioni. Infine, a Cadorna, sempre la Security Atm, ha segnalato i vandali alla polizia presente in stazione, che li ha individuati.

L’annuncio rivolto ai lavoratori Atm

Nei giorni scorsi, il movimento "ATM: Autoriduciami i trasporti metropolitani" aveva pubblicato un annuncio rivolto ai lavoratori della sicurezza Atm: "In questi giorni inizierà la campagna contro l'aumento dei biglietti. Aumenterà anche la gente che salterà i tornelli e cercherà di sfuggire ai vostri sguardi vigili. Non prendetevela, non sono vostri nemici, sono persone come voi, lavoratori come voi. Ragazzi in bolletta sparata o disoccupati che cercano un lavoro. Il vostro è quello di controllare gli accessi, ma non riducetevi a servi dei dirigenti Atm che guadagnano centinaia di migliaia di euro, soldi che voi non prendete di sicuro e noi tanto meno. Prima di essere guardie siete lavoratori. Non accanitevi contro persone nella vostra stessa condizione per difendere gli interessi dei ricchi".