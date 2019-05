La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

La circolazione di bassa pressione si indebolisce e si muove verso Est, favorendo un miglioramento del tempo sulla Lombardia dove è attesa una giornata nel complesso soleggiata. Non mancherà però un po' di instabilità pomeridiana sui rilievi montuosi, con acquazzoni temporaleschi in locale sconfinamento sulle aree di pianura adiacenti. Clima più mite, rialzo termico nei valori massimi. Venti deboli.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,8 µg/m³.