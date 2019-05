Villa D'Adda, lite in auto: grave 19enne ferito da colpo di pistola

In provincia di Bergamo, a Villa D'Adda in via delle Industrie, un ragazzo di 19 anni, di origine magrebina, è rimasto ferito in modo grave al viso a causa di un colpo di pistola. Sarebbe stato ferito sparato da un suo connazionale al culmine di una lite in auto. L'autore del tentato omicidio è ricercato dai carabinieri di Zogno, intervenuti sul posto per i rilievi. Il 19enne è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in ambulanza.