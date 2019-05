Albavilla, malore in classe: muore docente al sesto mese gravidanza

Tragedia in una scuola media di Albavilla, in provincia di Como. Una professoressa di 41 anni, al sesto mese di gravidanza, è morta ieri mattina, lunedì 13 maggio, in ospedale dopo un improvviso malore che l'ha colpita in classe, nella prima ora di lezione. La vittima è Laura Forni: la donna si è sentita male e ha chiesto aiuto ai colleghi.

La corsa in ospedale

I soccorsi e il trasporto all'ospedale Valduce di Como non sono bastati a salvarla. Non è stato possibile salvare il bimbo in grembo. Sulle cause della morte è stata disposta l'autopsia. Laura Forni, insegnante di educazione artistica, era sposata e aveva un figlio di sei anni.