L'Unione Sindacale di Base (USB Lavoro Privato) ha proclamato uno sciopero nazionale generale dei trasporti di quattro ore per venerdì 17 maggio. A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio, sia di superficie che della metropolitana, è prevista dalle 18 alle 22. Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per Atm sul sito dell’azienda.

Il comunicato dei sindacati

“Lo sciopero generale è stato proclamato a tutela e per garantire il reale esercizio del diritto di sciopero - spiega l'USB Lavoro Privatoin un comunicato -, contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto, per la salute e sicurezza delle operazioni a tutela dei lavoratori e utenti, contro il sistema degli appalti indiscriminati, per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l’avvio dei tavoli sulla riforma dei settori, per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e per la piena occupazione e contro la precarietà”.