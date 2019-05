Milano, violenta una 18enne in un parco in zona Comasina: arrestato

Un ecuadoriano di 21 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver violentato una connazionale 18enne. La violenza è avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 aprile all'interno del parchetto di piazza Gasparri, in zona Comasina. I poliziotti, sabato pomeriggio, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Gip Natalia Imarisio, che ha disposto per il giovane, con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, gli arresti domiciliari a casa della madre.

La violenza sessuale

I due, dopo aver trascorso la serata in un locale nel quartiere Brenta assieme ad altri sei sudamericani, sono arrivati nell'area verde dove hanno continuato a bere mischiando whisky e succo di frutta. Secondo quando raccontato dai testimoni, a quel punto la vittima era già completamente ubriaca e in difficoltà. A un certo punto della serata, sono andati tutti via lasciandola in compagnia del 21enne, che ha detto di conoscerla bene e che l'avrebbe riaccompagnata poco dopo a casa. In realtà, secondo l'accusa, ha approfittato del suo stato di semi incoscienza per stuprarla. Le urla della ragazza sono state udite da una donna di 42 anni che ha assistito a parte della scena da una finestra e ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti la violenza era già terminata e il 21enne si è scagliato contro i poliziotti mentre la ragazza è stata accompagnata all'ospedale Niguarda priva di sensi. Il giorno dopo, quando si è svegliata, ha ricostruito parte della serata. La conferma dello stupro è avvenuta grazie alle analisi della clinica Mangiagalli.

